اتفاقية تعاون

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ووقع المذكرة من جانب غرفة عنيزة الأمين العام عادل الرشيد، ومن جانب غرفة الزلفي الأمين العام محمد الملا، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة نزار الحركان ورئيس مجلس إدارة غرفة الزلفي إبراهيم العطاالله وعدد من المسؤولين في الغرفتين.وتنص المذكرة على تفعيل مجالات التعاون بما يمكن الغرفتين من الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة في كل غرفة، وتعاون الطرفين للإسهام بالوسائل والإمكانات المتاحة.
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