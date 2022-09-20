اتفاقية تعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمتها غرفة عنيزة وغرفة الزلفي في المجالات الفنية والإدارية وتبادل الخبرات في الجوانب التي تخدم قطاع الأعمال لمنتسبي الغرفتين، إضافة إلى تنظيم عدد من البرامج واللقاءات المشتركة، والتنسيق بين اللجان القطاعية للتداول حول السبل المناسبة لتطوير الأعمال وتفعيل دورها لخدمة رجال وسيدات الأعمال.

ووقع المذكرة من جانب غرفة عنيزة الأمين العام عادل الرشيد، ومن جانب غرفة الزلفي الأمين العام محمد الملا، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة نزار الحركان ورئيس مجلس إدارة غرفة الزلفي إبراهيم العطاالله وعدد من المسؤولين في الغرفتين.

وتنص المذكرة على تفعيل مجالات التعاون بما يمكن الغرفتين من الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة في كل غرفة، وتعاون الطرفين للإسهام بالوسائل والإمكانات المتاحة.