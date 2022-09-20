شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "التجارة والموزعون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، ثم قطاعي السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2%، وصعد قطاعي العقارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي.

وقفز قطاعي خدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 1%، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، وارتفعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.270 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.11%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 23.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 65.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 2.8 مليون جنيه، 96.9 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4054 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.