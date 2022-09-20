قبل يومين من اجتماع «المركزي».. ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في البنوك.. وأبو ظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للبيع والشراء

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، بقيمة قرشين، مسجلا أعلى سعر بمصرف أبو ظبي الإسلامي، بواقع 19.44 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

الأهلي المصري: 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 19.1941 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 19.41 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.41 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.44 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.37 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.38 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

يأتي ذلك قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزى قرر خلال الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب كما وصل سعر الائتمان والخصم إلى مستوى %11.75.