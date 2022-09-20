شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية أمريكية لدعم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بمشاركة وزير الخارجية ومحيى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الغرفة الأمريكية التجارية للولايات المتحدة الامريكية غدا الأربعاء مؤتمرا في نيويورك لدعم مؤتمر المناخ cop 27 في شرم الشيخ، وذلك وفقا لما أعلنته الغرفة على موقعها الرسمي.

وأشارت الغرفة إلى أن المؤتمر يشهده سامح شكري، رئيس COP27 المعين وزير الخارجية، والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ، ومايرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية، الولايات المتحدة غرفة التجارة، ومارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات ورئيس معهد الطاقة العالمي، الولايات المتحدة غرفة التجارة.

ويتضمن جدول الأعمال انعقاد الجلسة العامة الأولى بعنوان الولايات المتحدة قيادة القطاع الخاص بشأن تنفيذ الحلول المناخية - الشراكة مع الحكومات في جميع أنحاء العالم من أجل مؤتمر COP27 ناجح، يشارك فيها السفير ديفيد ثورن، كبير المستشارين، مكتب الولايات المتحدة المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، الولايات المتحدة وزارة الخارجية، ود.محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ لمصر، ومحمد عبدالله عبدالله وزير البيئة النيجيري بجانب أمين آدم، نائب وزير الطاقة، غانا، وسكوت آيزنر، رئيس مركز الأعمال الأمريكي الأفريقي ونائب الرئيس الأول، الولايات المتحدة غرفة التجارة.

كما يتم فتح نقاش عام حول تمويل مستقبل مستدام - تطوير حلول بين القطاعين العام والخاص لسد فجوة التمويل، يتحدث فيها جيرمان فيلاسكيز، مدير التخفيف والتكيف، صندوق المناخ الأخضر، وجيك ليفين، كبير مسؤولي المناخ، الولايات المتحدة مؤسسة تمويل التنمية الدولية، وجولي موناكو، المدير العام، الرئيس العالمي لمجموعة القطاع العام Citi (، ولينا عثمان، رئيس قسم التمويل المستدام، أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، بنك ستاندرد تشارترد، وخوش تشوكسي، نائب الرئيس الأول، شؤون الشرق الأوسط وتركيا ونائب الرئيس الأول للتنمية الدولية، الولايات المتحدة غرفة التجارة.

كما تتضمن الفعاليات لقاء حول الاستثمار في مستقبل مستدام بمشاركة أحد الوزراء السعودين، وجيم أندرو، رئيس الاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo، بجانب جلسة نقاشية حول تعزيز أهداف إزالة الكربون للصناعات الرئيسية - قصص نجاح وفرص مستقبلية لقادة الصناعة الذين يرتقون إلى مستوى التحدي، يشار فيها جيف جوستافسون، رئيس شركة شيفرون، وروجر مارتيلا، رئيس الاستدامة، بجنرال إلكتريك، وبيتر سلفريدج، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية، في شركة ساب، ومارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات ورئيس معهد الطاقة العالمي، الولايات المتحدة غرفة التجارة .

وتتضمن الفعاليات حلقة نقاشية حول النهوض بالابتكار لمواجهة تحدي المناخ العالمي - تسليط الضوء على التقنيات ووجهات النظر من الولايات المتحدة، بمشاركة باري جليكمان، نائب الرئيس والمدير العام لحلول التكنولوجيا المستدامة، هانيويل، ودينيس ديجنام، رئيس، مواد الأداء المتقدمة، بشيرموس، ومارس حنا، رئيس الاستدامة وسياسة المناخ، Google .