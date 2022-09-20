شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض 50% على أسعار تذاكر دخول متحف الحضارة يوم 27 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس، مساء أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بعد توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

وشارك في حضور الاجتماع افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس والتعرف عليهم، موجهاً لهم الشكر على حسن وحفاوة استقباله، وعلى ما يبذلونه من جهد ويقدمونه من وقت بما يُسهم في دعم أعمال المتحف، ومؤكداً على أن استمرار التعاون سوياً سيحقق أفضل النتائج المرجوة وأهداف متزايدة للانطلاق بهذا الصرح العظيم إلى آفاق رحبة.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، موجهًا له نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خطاب من المجلس شكر وتحية وإعزاز وتقدير لمجهوداته وإنجازاته خلال قيادته للمجلس ولهذا الصرح.

وتحدث أحمد عيسى عن أهمية حدث افتتاح المتحف واستقباله للمومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب، وتفاعل الجميع مع هذا الحدث بصورة كبيرة ولا سيما شعور جموع المصريين بالفخر بحضارتهم العريقة، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية وفعالية الأقصر طريق الكباش كانتا أحد أسباب زيادة الطلب على منتج السياحة الثقافية في مصر خلال الأشهر الماضية والذي لا يزال مستمرًا خلال الموسم الشتوي القادم بسبب المشاهدات الكبيرة لهما ولغيرهما من الفعاليات الترويجية الهامة التي شهدتها مصر.

وخلال الاجتماع، قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتقديم عرض تقديمي عن أداء المتحف وأعداد الزائرين به خلال الفترة الماضية ونسبة الإيرادات التي حققها، مشيراً إلى تزايد إقبال الزائرين خلال شهر سبتمبر الجاري ولاسيما من الأجانب على زيارة المتحف مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما اطلع الدكتور أحمد غنيم المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية والتي من بينها تنظيم المتحف لحفل تأبين للراحل الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور والمأثورات الشعبية بجامعة القاهرة وأحد القامات العلمية العظيمة والذي له باع فى العرض المتحفي ولجنة السيناريو بهذا المتحف، بالإضافة إلى تنظيم حفل غنائي للفنانة نسمة محجوب، وافتتاح معرض للصور الأرشيفية بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة، بجانب تنظيم عدد من المحاضرات العلمية والثقافية وورش العمل المختلفة والتي تلقى بعضها الضوء على تراث المحافظات المصرية.

وخلال الاجتماع، وافق أعضاء المجلس على أن يتم منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر دخول المتحف للمصريين يوم 27 سبتمبر الجاري في إطار المشاركة في احتفال الوزارة بمرور 200 عاماً على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.