شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة.. وبدء تنفيذ مصنع أدوية باستثمارات 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 9867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1882 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 12182 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 4015 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3116 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والكابلات الكهربائية المصرية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 1.35 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 700 ألف سهم، وشراء الثالثة 445 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة بحوزة الشركة إلى 2.62%، وشراء الرابعة 1.3 مليون سهم خزينة والتي تمثل نسبة 0.13% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 1.3 مليون سهم خزينة تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة.

في السياق ذاته مالت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للشراء خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 130.5 ألف سهم، 127.9 ألف سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 12850 سهم، 201.2 ألف سهم، 42 ألف سهم، 198.7 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة السويدي إليكتريك، إن شركتها التابعة شركة رواد الحديثة، قد وقعت عقدًا بقيمة حوالي 418 مليون جنيه لصالح شركة شركة إيبيكو للأدوية لإنشاء مشروع مصنع إيبيكو 3 لإنتاج الأدوية والبدائل الحيوية، وسيتم تنفيذ المشروع في خلال 13 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، وتبلغ استثمارات المصنع الجديد 2 مليار جنيه ويقام على مساحة 10500 متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، ويقام لأول مرة بفكرة بناء الأقسام والمناطق الإنتاجية الحيوية مسبقًا خارج مصر ثم نقلها جاهزة للتركيب.

ومن جهة أخرى قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تلقت كتابًا من شركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، وشركة تواصل هولدنجز بشأن طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) ليصبح 49 جنيهًا للسهم الواحد بدلًا من 47.67 جنيه، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.