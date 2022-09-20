شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق المرحلة الفرعية الأولى لمنظومة الفاتورة الالكترونية اعتبارا من 15سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب إنه اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري بدء تطبيق المرحلة الفرعية الأولى للمرحلة الثامنة والأخيرة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، لافتًا إلى أن المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الثامنة للمنظومة والتي تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية و الغربية و كفر الشيخ والمنوفية و دمياط بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ستبدأ في 15 أكتوبر 2022 .

وأضاف مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر 2022، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

ولفت " مختار توفيق " إلى أنه لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أنه عند اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فأنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.