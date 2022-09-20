شكرا لقرائتكم خبر عن 394 مليون دولار تراجع واردات مصر من أشكال الذهب فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور الواردات المصرية من أشكال خام الذهب "غير النقدي" في النصف الأول من العام الجارى 2022، حيث شهدت الواردات تراجعا ملحوظا خلال تلك الفترة وسجلت إجمالي الصادرات نحو 113 مليون و263 ألف دولار في الفترة من "يناير-يونيو" الجاري، بينما كانت 507 مليون و887 ألف دولار في الفترة المناظرة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 394 مليون و624 ألف دولار.

وتشهد حركة واردات الذهب تباين ملحوظ منذ بداية العام، وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تراجعت في شهر مايو الماضي وسجلت نحو 4 ملايين و203 ألف دولار، مقابل 29 مليون و3 آلاف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 24 مليون و800 ألف دولار، كما شهدت في شهر ابريل الماضي تراجع وسجل نحو 14 مليون و825 ألف دولار، متراجعة من 80 مليون و551 ألف دولار في شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 65 مليون و726 ألف دولار، بينما سجل إجمالي الواردات نحو 9 ملايين و115 ألف دولار، مرتفعة من 5 ملايين و563 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 3 ملايين و552 ألف دولار.