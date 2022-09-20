شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: تمويل الشركات التابعة بـ16.8 مليار جنيه لتطوير المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيانات والمؤشرات المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن إجمالى ما حصلت عليه الشركات التابعة للقابضة في صورة قروض طويلة الأجل حتى 30 يوميو 2021 بلغت نحو 16.8 مليار جنيه؛ بهدف تطوير وتحديث وتشغيل الشركات، علاوة على تمويل رأس المال العام لها.

وأوضحت المؤشرات أن مصانع الدلتا للأسمدة سماد طلخا حصلت على 4.4 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى 2021 وهو أعلى مصنع حصل على قرض من الشركة القابضة، فيما حصلت مصانع النصر للأسمدة على 2.2 مليار جنيه ،تليها مصانع الصناعات الكيماوية كيما حصلت على 735 مليون جنيه.

وبحسب البيانات المالية فقد أقرضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مصانع راكتا للورق نحو 561 مليون جنيه، وحصلت مطابع محرم على 384 مليون جنيه، فيما حصلت النصر للملاحات على 593 مليون جنيه، وحصلت شركة اليايات ومهمات وسائل النقل على 6 ملايين جنيه، فيما حصلت النقل والهندسة على 1.7 مليار جنيه، والنصر للكاوتشوك ناروبين على 256 مليون جنيه والنصر للأجهزة الكهربائية نيازا على 299 مليون جنيه، فيما حصلت المصرية للمواسير سيجوارت على مليار جنيه .

وأظهرت المؤشرات أن العديد من الشركات لم تحصل على تمويل من القابضة حيث تمكنت بجهودها الذاتية من تحديث مصانعها وتمويل رأس المال العام .

كان المحاسب عماد الدين مصطفى ذكر في تصريح سابق لـ"الخليج 365" أن القروض التي يتم منحها للشركات " قروض حسنة" يتم تسديدها كما هي لا سيما أن المحفظة المالية للشركات محفظة واحدة .