شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إحلال السيارات: على العملاء تغيير السيارات المتفق عليها لعدم توافرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد القائمون على مبادرة إحلال السيارات القديمة بوزارة المالية، العملاء الذين أبدوا رغبة فى اقتناء سيارات "لادا جرانتا" أو "شيفروليه أوبترا" و" نيسان سنترا " لاختيار طرازات أخرى لوجود صعوبة فى توفيرها.

حيث تم إرسال رسائل نصية للعملاء عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إشعارات على الموقع الإلكترونى لعرض إمكانية تعديل رغباتهم، مع التأكيد على أن كافة العملاء الذين حصلوا على موافقة مبدئية من البنوك لتمويل شراء أى من الطرازات ؛ سيكون لهم الحق فى الحصول على السيارة بدون أى زيادات لحقت بالمبادرة بعد الحصول عليها، لأن التوقف هذا كان بشكل مؤقت ومازالت المشاركة فى المبادرة مفتوحة، ولكن ستبدأ التسليمات من جديد حين يعود للإنتاج وتتوافر السيارات .

يذكرأن أعداد الطلبات على الموقع الإلكترونى بشكل عام بلغت حوالى 39 ألفًا و500 طلب، وتم تخصيص حوالى 22 ألفا و600 وحدة، فيما بلغ عدد السيارات القديمة المخردة حوالى 22 ألفا و300 سيارة .

وتوزعت السيارات الجديدة ما بين الملاكى والتاكسى والميكروباص؛ بواقع 7500 سيارة من نيسان و5480 من لادا وبى واى دى، و2220 من شيفرليه، و1930 من هونداى، و2465 وحدة من شيرى تيجو، و1465 لشيرى أريزو، و835 ميكروباص من كينج لونج، و705 وحدات من ميكروباص زيمكس .

تتوزع الوحدات المخردة؛ بواقع 20 ألفًا و265 وحدة ملاكى، وحوالى 720 وحدة تاكسى، وحوالى 1315 وحدة من الميكروباص، وتوزع العدد الإجمالى على ساحات التخريد؛ لتتصدر ساحة القاهرة الكبرى القائمة بواقع 19 ألفًا و910 سيارات، ثم الإسكندرية بعدد 1370، وبورسعيد بواقع 320 وحدة، والسويس بواقع 300 سيارة والبحر الأحمر بنحو 290 مركبة، وشرم الشيخ بعدد 10 وحدات .

كما أن وزارة المالية رصدت منذ بداية المبادرة 7٫1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولى، خصصت منها 2.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، ويصرف الحافز الأخضر فى حالة السيارات الملاكى بنسبة %10 من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفى حالة التاكسى %20 بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفى حالة الميكروباص %25 بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وتم ضم محافظتى الأقصر وأسوان إلى المبادرة مع منتصف شهر أبريل 2022، وتم إتاحة التسجيل لمواطنى المحافظتين على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وجارٍ الانتهاء من تجهيز ساحات التخريد بهما لاستقبال السيارات القديمة خلال الأيام القادمة.