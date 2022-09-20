شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون دولار زيادة بواردات مصر من اللحوم فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من اللحوم ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 139 مليون دولار فى شهر يونيو الماضي، مقابل 98.3 مليون دولار فى شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 40 مليار و639 ألف دولار وبنسبة بلغت نحو 41.3%.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من اللحوم جاءت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و123 مليون دولار فى شهر يونيو الماضي، مقابل مليار و364 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 241 مليون و335 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من التفاح الطازج بقيمة بلغت 16 مليون و299 ألف دولار فى شهر يونيو الماضي، مقابل 15 مليون و111 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت مليون و188 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة بلغت 323 مليون و51 ألف دولار فى يونيو الماضي، مقابل 334 مليون و804 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 11 مليون و753 ألف دولار.