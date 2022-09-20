شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفو جراف.. تعرف على مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، أمس الإثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر 90.24 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس تسليم شهر اكتوبر 83.84 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 97.17دولار للبرميل لشهر سبتمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.425دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية4.950 دولار للجالون.