شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مؤسسة أهل مصر للتنمية والبنك التجارى الدولى "مصر CIB Foundation" لتمويل مبادرة "من الجرح اتولد نجم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السويدي: مؤسسة البنك التجاري الدولي هي الراعي الماسي للمستشفى وشريك النجاح بإجمالي تبرعات 40 مليون جنيه ​عادل أحمد: اختارنا هذا اليوم للتوقيع تحديدا تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المريض ​شريف السعيد: البروتوكول يدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان

وقعت مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكول تعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر CIB Foundation، وذلك بمقر مستشفى اهل مصر بالقاهرة الجديدة، لتمويل مبادرة "من الجرح اتولد نجم" لشراء الأجهزة اللازمة ضمن الاستعدادات التي تجرى حاليا لتشغيل المستشفى وبدء استقبال الحالات، وبلغت قيمة التبرع الذي نص عليه بروتوكول التعاون 40 مليون جنيه، كما تضمن التوقيع وضع العلامة التجارية الخاصة بمؤسسة البنك التجاري الدولي على لوحة شرف باعتباره شريك النجاح والراعي الماسي للمستشفى.

صرحت د. هبه السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر للتنمية، أن البروتوكول الجديد امتداد لسنوات تعاون مؤسسة البنك التجاري الدولي المستمر مع المؤسسة في إطار جهودها لإتمام مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، معبرة عن فخرها باعتبار البنك الراعي الماسي للمستشفى. وهذا يأتي في إطار حرصه الدائم على التبرع والمساهمة في انهاء أوجاع ضحايا الحروق بتخصيص مبالغ مالية بشكل مستمر للمساعدة في التجهيزات الشاملة للمستشفى، مشيرة الى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين أهل مصر ومؤسسة البنك التجاري الدولي.

وقال د. عادل أحمد المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر، اختارنا هذا اليوم للتوقيع تحديدا تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المريض ذلك لشدة أهميته في الوسط الطبي والصحي نظرا لأن المريض يقع في القلب من المنظومة الطبية بأكملها، كما أننا نراعي جنبا الى جنب ان تضمن المستشفى عدم إصابة المريض أية اضرار إضافية خلال تواجده فيها وتلقيه الخدمات العلاجية داخلها.

وقال المهندس. شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، انطلاقاً من دور المؤسسة المحوري في دعم المسؤولية المجتمعية بشكل عام والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل خاص، وقعت مؤسسة البنك التجاري الدولي بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، والتي تعد أول مستشفى من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.





و أضاف أ. شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ان يقوم البنك بمقتضى هذا التعاون بتوفير عدداً من أحدث الأجهزة الطبية التي تمكن المستشفى من القيام بمهامها وتساهم في تخفيف الألم عن المرضى، موضحا ان توقيع البروتوكول يعكس اهتمام البنك ودوره المحوري في دعم قطاع المسئولية المجتمعية بكافة مجالاته وفي مقدمتها المجال الصحي، حيث يلعب البنك دورًا بارزًا في تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بهذا القطاع الحيوي في مختلف التخصصات والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الطبية.

ويعكس بروتوكول التعاون سعي المؤسسات المصرفية لتنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتضمن دعم المؤسسات غير الهادفة للربح مثل مؤسسة أهل مصر للتنمية التي تهدف الى الارتقاء بحياة المواطنين من خلال دورها البارز في إقامة مستشفى اهل مصر لعلاج الحروق بالمجان والعمل على رعاية الناجين من الحروق ودعمهم في جميع مراحل حياتهم وطوال رحلة علاجهم، كما تعبر مؤسسة أهل مصر للتنمية عن تقديرها للدعم المستمر من جميع المؤسسات في القطاعات المختلفة، للمساهمة في القيام بدورها الذي تسعى من خلاله لافتتاح المستشفى واستقبال وعلاج الحالات بالمجان.

نبذة عن مؤسسة أهل مصر للتنمية

هي أول مؤسسة تنموية غير هادفة للربح في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تهتم بقضايا الوقاية والعلاج من الحوادث والحروق، تأسست عام 2013 تحت رقم 2013 / 728.

جميع التبرعات تخضع للمراقبة من وزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة الرقابية

تعتبر مؤسسة أهل مصر للتنمية أحد مصارف الزكاة والصدقة بفتوى رقم ١٠٩

تهدف المؤسسة إلى إحداث ثورة في مفهوم العمل الخيري والتطوعي والرعاية الصحية في مصر، وتمكنت من خلال فريقها المتخصص والمتفاني من أن تصبح مؤسسة مميزة وفعالة، استطاعت أن تلقي الضوء على قضايا مهمشة ومجهولة بالنسبة للكثيرين، وهي قضايا الحوادث والحروق.

رؤية مؤسسة اهل مصر بالوصول الى عام 2030 بـــــ (انسانية بلا حروق).

- برامج مؤسسة أهل مصر للتنمية

• برنامج علاج مصابي ضحايا الحروق - إنقاذ حياة

• برنامج علاج التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي

• برنامج التوعية والوقاية ضد مخاطر حوادث الحروق

• تجهيز مستشفى أهل مصر

• إنسانية بلا حروق

نبذة عن مستشفى أهل مصر

هي أول مستشفى ومركز أبحاث متخصص لعلاج الحوادث والحروق وبالمجان فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، صممت بطاقة استيعابية 200 سرير، وتتكون من 6 أدوار بالإضافة إلى 2 مهبط إسعاف طائر ليس للرفاهية ولكن لسرعة نقل الحالات فمصاب الحروق لا يستطيع أن يصمد أكثر من 6 ساعات، ويوجد لدينا قسم طوارئ يمكن تحوليه الى أكثر من عناية مركزة تستقبل عدد 30 حالة.

تقع المستشفى التي تم تخصيص أرضها من قبل وزارة الإسكان المصرية، في منطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة- مصر، على مساحة أرض 12,200 متر مربع، ومساحة مباني 45,245 متر مربع.

نبذه عن مؤسسة البنك التجاري الدولي

تأسست مؤسسة البنك التجاري الدولي في عام 2010 كمنظمة غير هادفة للربح مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 588، وتهدف المؤسسة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية والغذائية للأطفال الأكثر احتياجاً الذين يعانون من قصور في الخدمات الطبية والموارد المالية من خلال مبادرات مجتمعية فعالة، ولا تقتصر مجهودات مؤسسة البنك التجاري الدولي على التبرع المادي فقط، ولكن تحرص المؤسسة على متابعة المشاريع والتأكد من فاعلية التدخلات.

من خلال خطط عمل محكمة، تعمل مؤسسة البنك التجاري الدولي مع مقدمي الخدمات الصحية للأطفال بالمجان سواء من القطاع العام أو الخاص أو غير الحكومي لضمان الوصول لأكبر شريحة من المجتمع وتعظيم قيمة مبادرات المؤسسة لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.