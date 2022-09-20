شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 19-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 19-9-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق، لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مستشفى النزهة الدولي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.167 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 443.6 مليون ورقة مالية بقيمة 829.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.4 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.18%، والعرب على 4.73%، واستحوذت المؤسسات على 23.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 45.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 248 ألف جنيه، 68.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 9854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3991 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3109 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3490 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.437 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.44%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 3.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.31%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 32.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 0.685 جنيه بنسبة تراجع بلغت 35.13%.

- مستشفى النزهة لدولي بسعر إغلاق 5.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.38%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 5.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.91%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.473 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 10.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%.