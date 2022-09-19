شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طلعت: تطوير مدارس النور وخدمة عملاء "المصرية للاتصالات" بسنترال قنا غرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بزيارة مجمع مدارس معهد النور للمكفوفين، ومدرسة التربية الفكرية، لتفقد أعمال التطوير التكنولوجى التى نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقات البصرية والذهنية، حيث كان فى استقبالهما الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد وفرت لمجمع مدارس معهد النور للمكفوفين، ومدرسة التربية الفكرية، بعض البرامج التكنولوجية المتخصصة، ودعمته بعدد من أجهزة الحاسب الآلى والطابعات لزوم العملية التعليمية والتدريب للطلاب.



وزير الاتصالات خلال الزيارة

وخلال الزيارة؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع عدد من القيادات التربوية والمعلمين بمحافظة قنا، الذين تم تدريبهم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين على برنامج الدمج التعليمى وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية، ضمن ما يقرب من 500 متدرب بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، الذى تم توقيعه فى يوليو 2021 بهدف دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة، حيث يستهدف المشروع تدريب 100 ألف معلم وتأهيل 1600 مدرسة، بتكلفة تقدر بـ150 مليون جنيه تتحملها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية للأشخاص ذوى الاعاقة حيث سبق وأن تعاونت الوزارتان فى مشروع لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة والذى شمل فى مراحله الأولى دعم ٨١٠ مدرسة تربية خاصة ودمج؛ هذا فضلا عن تدريب ما يقرب من 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

وخلال الجولة؛ قدم عدد من طلاب المدرستين عروضا فنية، كما تم استعراض عدد من الأنشطة التعليمية التى يقوم بها الطلاب من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم خاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية.

كما استمع الدكتور عمرو طلعت إلى كلمة من الطلاب أشاروا خلالها إلى أهمية الوسائل التكنولوجية ودورها في تيسير وإتاحة العملية التعليمية للطلاب من ذوى الإعاقة؛ ووجه الوزير نحو الاستمرار في توفير مزيد من الدعم للطلاب والاستجابة لمطالبهم.

حضر الزيارة عدد من القيادات بكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة.

كما قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء أشرف الداودى بتفقد مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات بسنترال قنا غرب.حيث كان فى استقبالهما المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة.

ويقدم المركز عدد من خدمات الاتصالات للمواطنين تتضمن خدمات الخط الأرضى الثابت، وخدمات الانترنت الثابت، والخدمات المضافة لخدمات الانترنت الثابت، بالإضافة إلى خدمات المحمول، وخدمات المحفظة الالكترونية، وخدمات حجز النطاق واستضافة المواقع.

كما يقدم خدمات المحمول للشركات، وبيع أجهزة واكسسوارات المحمول والأرضى والانترنت باختلاف أنواعها، وخدمة التقسيط لأجهزة المحمول والانترنت الثابت بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر. حيث يقبل الفرع المدفوعات الحكومية الإلكترونية لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام صباح اليوم بزيارة لمحافظة قنا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. حيث تفقد السيد الوزير أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بإحدى قرى حياة كريمة بقنا، كما افتتح أربعة مكاتب البريد بعد تطويرها.

و شهدت الزيارة أيضا زيارة مركز إبداع مصر الرقمية بجنوب الوادى، وتوقيع ٤ مذكرات تفاهم لتحقيق التحول الرقمى بديوان عام المحافظة وتحقيق التنمية المجتمعية الرقمية للمواطنين وتعزيز الثقافة الرقمية لأهالى قرى حياة كريمة بالمحافظة وبناء قدرات شباب المحافظة .