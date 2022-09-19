الاقتصاد

4 محافظات شهدت تدوير 100% من مخلفاتها الزراعية في 2020.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محافظات شهدت تدوير 100% من مخلفاتها الزراعية في 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الهامة للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة  "المخلفات والكوارث عام "2020".

وجاءت أهم هذه المؤشرات بالإنفو جراف وفقا لما يلي:
 

- بلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية المتولدة عن بعض محافظات الجمهورية 3.6 مليون طن عام 2020.

- توزعت المخلفات الزراعية على محافظات "الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، الغربية، القليوبية" بنسب "41.8% ، 14.2% ، 11.8% ، 10.4% ، 10% ، 6.5 % ، 5% ، 0.3%" علي التوالي.بلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية التي تم تدويرها 1.5 مليون طن.

- توزعت المخلفات المعاد تدويرها بين محافظات "القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، البحيرة" بنسبة تدوير بلغت 100% لكل محافظة، ومحافظتي الشرقية والدقهلية بنسب تدوير "96.7%، 62.7%" على التوالي من إجمالي كمية المخلفات التي تم تجميعها علي مستوي كل محافظة.

- بلغت كمية المخلفات البلدية (القمامة) المتولدة علي مستوي محافظات الجمهورية 74.6 الف طن /يوم بينما بلغت كمية مخلفات الترع والمصارف 9.2 مليون م3 وكمية مخلفات الهدم والبناء 4.7 مليون طن وذلك خلال عام 2020.

 

المخلفات الزراعية
المخلفات الزراعية
التوزيع النسبي للمخلفات الزراعية
التوزيع النسبي للمخلفات الزراعية

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا