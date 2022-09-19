شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محافظات شهدت تدوير 100% من مخلفاتها الزراعية في 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الهامة للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة "المخلفات والكوارث عام "2020".

وجاءت أهم هذه المؤشرات بالإنفو جراف وفقا لما يلي:

- بلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية المتولدة عن بعض محافظات الجمهورية 3.6 مليون طن عام 2020.

- توزعت المخلفات الزراعية على محافظات "الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، الغربية، القليوبية" بنسب "41.8% ، 14.2% ، 11.8% ، 10.4% ، 10% ، 6.5 % ، 5% ، 0.3%" علي التوالي.بلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية التي تم تدويرها 1.5 مليون طن.

- توزعت المخلفات المعاد تدويرها بين محافظات "القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، البحيرة" بنسبة تدوير بلغت 100% لكل محافظة، ومحافظتي الشرقية والدقهلية بنسب تدوير "96.7%، 62.7%" على التوالي من إجمالي كمية المخلفات التي تم تجميعها علي مستوي كل محافظة.

- بلغت كمية المخلفات البلدية (القمامة) المتولدة علي مستوي محافظات الجمهورية 74.6 الف طن /يوم بينما بلغت كمية مخلفات الترع والمصارف 9.2 مليون م3 وكمية مخلفات الهدم والبناء 4.7 مليون طن وذلك خلال عام 2020.



المخلفات الزراعية