إطلاق «تحدي نيوم» للذكاء الاصطناعي لدعم المبتكرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) النسخة الثانية من (تحدي نيوم) للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع (نيوم)؛ بهدف دعم المبتكرين ورواد الأعمال وبناء القدرات الوطنية والدولية في الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم، ودفعها إلى آفاق جديدة في عالم الابتكار.

وتسعى سدايا من خلال إطلاقها تحدي نيوم، وهو إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي إلى إيجاد حلول لتحديات نيوم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر 3 مسارات، وهي: توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، وتمكين الفحص الآلي بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات القابلة للتنفيذ الآلي من أجل تسريع الإجراءات ومواكبة التطورات المحلية.

وأشارت سدايا إلى أنه يشترط للالتحاق بالتحدي التسجيل كشركة صغيرة أو متوسطة، أو رواد أعمال، وأن يكون للشركات الصغيرة موظفون بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصا وبإيرادات من 3 إلى 40 مليون ريال سعودي سنويا، فيما يشترط للشركات المتوسطة فريق عمل يتراوح من 50 إلى 249 موظفا بدوام كامل وبإيرادات تتراوح من 40 إلى 200 مليون ريال سعودي سنويا، أما رواد الأعمال فيشترط أن يكون عدد أعضاء الفريق الواحد منهم ما بين 2 إلى 5 أعضاء.

وسيحصل الفائزون على عقود تنفيذية مع (نيوم) بقيمة 500,000 ريال سعودي لكل فائز من الفائزين في المسارات الثلاثة بمجموع 1.5 مليون ريال.

3 مسارات:







توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار.



تمكين الفحص الآلي بالذكاء الاصطناعي.



استخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات القابلة للتنفيذ الآلي.



شروط الالتحاق بالتحدي:





التسجيل كشركة صغيرة أو متوسطة أو رواد أعمال.



أن يكون للشركات الصغيرة موظفون بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصا وبإيرادات من 3 إلى 40 مليون ريال سنويا.



أن يكون للشركات المتوسطة فريق عمل يتراوح من 50 إلى 249 موظفا بدوام كامل وبإيرادات بين 40 و200 مليون ريال سنويا.



أن يكون عدد أعضاء الفريق الواحد رواد الأعمال ما بين 2 إلى 5 أعضاء.



الفائزون:





يحصلون على عقود تنفيذية مع نيوم بقيمة 500,000 ريال لكل فائز من الفائزين في المسارات الثلاثة بمجموع 1.5 مليون ريال.



الالتحاق بالتحدي: