«تهامة» تقدم طلب زيادة رأسمالها 350 مليونا

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وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول» أمس، أنها ستعلن لاحقا عن أي تطورات في هذا الشأن.وأشارت إلى أن ذلك يأتي إشارة إلى إعلانها على «تداول» في 31 / 08 / 2022 عن آخر التطورات لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول في 08 / 02 / 2022 بشأن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 07 / 02 / 2022 بتعديل توصية المجلس إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بقيمة 350 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في فبراير الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 175 مليون ريال إلى 50 مليون ريال وبنسبة 71.43%، عن طريق إلغاء 12.5 مليون سهم.
زيادة رأسمال تهامة للإعلان:
- رأس المال بعد التخفيض 50 مليون ريال
- عدد الأسهم بعد التخفيض 5 ملايين سهم
- نسبة الزيادة 700%
سبب الزيادة
- تمويل خطط التوسع والاستثمارات المستقبلية ودعم رأس المال العامل وسداد التزامات مالية
رأس المال بعد الزيادة
- 400 مليون ريال
عدد الأسهم بعد الزيادة
- 40 مليون سهم
طريقة الزيادة
- إضافة 35 مليون سهم
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