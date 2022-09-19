شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يجتمع بممثلى اللجان النقابية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك، رؤساء اللجان النقابية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.

استهل رؤساء اللجان النقابية اللقاء بتوجيه التهنئة لمعالي الوزير بتولي الحقيبة الوزارية متمنين له السداد والتوفيق، ثم استعرضوا خلال اللقاء عدداً من الموضوعات من بينها الرعاية الصحية، الاستحقاقات والعلاوات الخاصة بالعاملين، و النادي الاجتماعي للعاملين.

وقد وجه الوزير بضرورة دراسة كافة الطلبات والمقترحات المُقدمة من خلال الإدارات المختصة، والوقوف على إمكانية تنفيذها حرصاً على تحقيق المصلحة العامة ومصالح المواطنين.

وقد تم الاتفاق على إحاطة رؤساء اللجان النقابية بنتائج دراسة الجهات المختصة للطلبات والمقترحات المُقدمة، مع عقد اجتماعات دورية للتأكد من تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع على النحو المأمول، وعلى أن يُعقد اجتماعاً آخر خلال الفترة القادمة لمتابعة موقف الموضوعات المعروضة.