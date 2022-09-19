الاقتصاد

دلة الصحية تتفاوض مع مساهمي شركة الدكتور محمد الفقيه

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- بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية بدء التفاوض مع المساهمين البائعين في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركائه لشراء كامل أسهمهم في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركائه.

وتهدف الصفقة إلى شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركائه غير المملوكة من قبل الشركة، والبالغ عددها (34,395,349) سهما عاديا والتي تمثل ما نسبته (68.79%) من رأسمال شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه.

وذكرت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أنه يصعب تحديد الأثر المالي للصفقة المقترحة، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان في حينه عن أي تطورات متعلقة بالصفقة المقترحة.

وتملك شركة دلة الصحية عدد 15,604,651 سهما عاديا والتي تمثل ما نسبته 31.21% من رأس مال شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركائه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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