دلة الصحية تتفاوض مع مساهمي شركة الدكتور محمد الفقيه

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وتهدف الصفقة إلى شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركائه غير المملوكة من قبل الشركة، والبالغ عددها (34,395,349) سهما عاديا والتي تمثل ما نسبته (68.79%) من رأسمال شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه.وذكرت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أنه يصعب تحديد الأثر المالي للصفقة المقترحة، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان في حينه عن أي تطورات متعلقة بالصفقة المقترحة.
وتملك شركة دلة الصحية عدد 15,604,651 سهما عاديا والتي تمثل ما نسبته 31.21% من رأس مال شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركائه.
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