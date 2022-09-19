استعراض اتجاهات سوق العمل في لقاءات المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعرض الجلسة الافتتاحية في ملتقى لقاءات، والتي تحمل عنوان «اتجاهات سوق العمل السعودي»، تحديات وواقع السوق، والفرص والمبادرات والممكنات، وسبل الاستفادة من برامج الدعم والتمكين لتنمية المهارات والقدرات البشرية، وأوجه الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ومحفزات تحسين الأداء والإنتاجية في مختلف أنشطة وقطاعات سوق العمل.

وينظم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالتعاون والشراكة مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص، أعمال وفعاليات ملتقى لقاءات، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بسوق العمل، وذلك في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة خلال الفترة (4 ـ 6 أكتوبر المقبل).

ويركز الملتقى، الذي يأتي امتدادا للقاءات عقدت في مناطق: الرياض وجدة والدمام وجازان، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، إضافة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشيا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.

ويصاحـب الملتقـى المقرر انعقاده مطلع أكتوبر المقبل، معرض يتضمن برامج دعم تدريبية وإرشاد مهني وورش عمل وفرصا وظيفية ومجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة وقصص النجاح الملهمة.

كما سيتم إطلاع وتعريف زوار الملتقى على بوابة التوجيه والإرشاد المهني «سبل»، وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية، وإكساب أبناء وبنات الوطن المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

يشار إلى أن «هدف» دعا في وقت سابق، منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في ملتقى لقاءات المدينة المنورة إلى المبادرة بتسجيل حاجاتهم من الكفاءات الوطنية المناسبة وتقديم الشواغر الوظيفية المتاحة لديها عبر الرابط الالكتروني https://eservices.taqat.sa/eservices/.