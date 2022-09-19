«المنافسة» توافق على استحواذ العربية للعود على نخبة العود

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وأعلنت الهيئة في بيان أمس عدم ممانعتها على عملية استحواذ الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية على شركة نخبة العود للتجارة.وعرفت هيئة المنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق العطور الشرقية والعود.
فيما عرفت الهيئة النطاق الجغرافي للصفقة بالنطاق الإقليمي بسبب زيادة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والاتجاه المتزايد لتجارة التجزئة عبر الإنترنت والمعارض المقامة في المنطقة.
وأشارت إلى أنها درسة سوق العطور الشرقية والعود في المنطقة لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.
وأوضحت أن الدراسة خلصت إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة بسبب أن سوق العطور سوق ذو نمو عالٍ وطلب متزايد كما يؤدي انخفاض حواجز الدخول في سوق التجزئة إلى زيادة الضغط التنافسي في هذا القطاع.
وأفادت الهيئة أن التعاملات بين أطراف الصفقة قليلة ومنحصرة في بعض الأعواد والزيوت العطرية، ولعدم تكامل أي من الشركتين رأسيا مع الشركات المنافسة (عدم قيامها بالتصنيع أو التوزيع للغير) لن تؤثر الصفقة سلبا على سلاسل الإمداد للمشاركين في السوق مما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة أو الضغط على المتنافسين.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن المتاجر التقليدية والمتاجر الإلكترونية والمتاجر الأجنبية التي لديها خط عطور شرقية تعد قيدا تنافسيا على الأطراف المعنية حيث تقدم منتجات مماثلة مما لا يظهر أي قيود على مرونة الإحلال.
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