شكرا لقرائتكم خبر الموافقة على خفض رأسمال الحكير 51.5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت هيئة السوق المالية على طلب مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية تخفيض رأسمالها بنسبة تصل إلى 51.5%، وذلك من 650 مليون ريال إلى 315 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 65 مليون سهم إلى 31.5 مليون سهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن الشركة سوف تنشر تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض، قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف، لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

ونبهت الهيئة إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرارها بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

وأوصى مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية في أغسطس الماضي، للجمعية العامة غير العادية، بتخفيض رأسمال الشركة من 650 مليون ريال إلى 315 مليون ريال، وبنسبة 51.54%، بهدف إعادة هيكلة رأسمال الشركة، لإطفاء نسبة 98.93% من الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2022.

قبل التخفيض:







رأس المال 650,000,000 ريال



عدد الأسهم 65,000,000 سهم



بعد التخفيض: