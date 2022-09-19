شكرا لقرائتكم خبر المبارك: إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يراعي حاجات وخصوصية الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، أمس أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يراعي حاجات وخصوصية كل دولة، مستبعدا استبدال العملات الرقمية للبنوك المركزية بالنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات.

وشدد المبارك، خلال ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول «العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي»، الذي يعقد على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بجدة، على أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يكون أيضا نابعا من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، وخصوصا الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل.

ورجح عدم إحلال العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل للنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات الحالية في كثير من الدول في المديين القصير والمتوسط، وإنما ستؤدي دورا تكامليا مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر بثورة تقنية ناتجة عن تعزيز استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسجلات الموزعة في عدد من القطاعات ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، والتي نتج عنها عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية وتقليل تكاليفها.

وأوضح أن التقنية المالية تعد أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، والتي ستسهم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يعد أحد ركائز النمو الاقتصادي على مستوى الدول.

وأكد أن الجهود الدولية لدراسة واستكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية، يجب ألا تغفل الدور الأهم للبنوك المركزية في ضمان الاستقرار والسلامة المالية والنقدية، وحماية العملاء.

وأشار إلى أن هذا لا يعني بالضرورة التركيز على تجنب المخاطر فحسب، وإنما بحث فرص تعزيز الاستفادة من الإمكانات التي قد توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية والتقنيات الناشئة في زيادة فاعلية أدوات البنوك المركزية للقيام بدورها الأهم وتحقيق أهدافها.

أبرز ما قاله محافظ البنك المركزي:

