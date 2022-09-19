شكرا لقرائتكم خبر السعودية والهند تبحثان مجالات التعاون في قطاع الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوه وزير الطاقة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبالاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين، في جميع المجالات، مبينا أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية الهند في 2019 قد أرست عهدا جديدا من علاقات الشراكة الاستراتيجية توجت بإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، الذي يضم عدة لجان مشتركة.وتضم لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، عدة مجموعات عمل وهي مجموعة العمل المشتركة للطاقة، ومجموعة العمل المشتركة للزراعة والأمن الغذائي، ومجموعة العمل المشتركة للتقنية وتقنية المعلومات، ومجموعة العمل المشتركة للصناعة.
وأنجزت مجموعات العمل المشتركة خلال الفترة الماضية عدة منجزات، ففي مجال الطاقة، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الطرفين، بالإضافة إلى مذكرتي تعاون بين مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، ومراكز الأبحاث الهندية، نتج عنهما عقد ثلاث ندوات مشتركة، وعقد ورشتي عمل، وإنتاج 24 بحثا يخص الأنشطة المشتركة.
وفي مجال التقنية وتقنية المعلومات تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإنشاء مركز ابتكار في الرياض لتعزيز الريادة الرقمية، ومن أهم مخرجاته تسليم ستة مشاريع ابتكارية، وتطوير ثمانية أخرى لمراكز الابتكار، و12 مشروعا لمواجهة الابتكار، أما في مجال الصناعة فقد تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجال التعدين لتوريد منتجات سعودية إلى الهند مثل الفوسفات والأمونيا.
منجزات مجموعات العمل المشتركة:
- توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة
- مذكرتا تعاون بين مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ومراكز الأبحاث الهندية
- مذكرة تفاهم لإنشاء مركز ابتكار في الرياض لتعزيز الريادة الرقمية
- توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجال التعدين لتوريد منتجات سعودية إلى الهند مثل الفوسفات والأمونيا
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية والهند تبحثان مجالات التعاون في قطاع الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.