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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، رأس أمس اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

واطلع المجلس على أبرز أعمال الصندوق خلال الفترة السابقة ومستوى التقدم في تنفيذها، وناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى مناقشة الأداء المالي وميزانية الربع الثالث، ومتابعة قرارات المجلس السابقة.

كما اطلع المجلس على عرض عن مشروع التكامل المالي بين الصندوق والمراكز الوطنية للبيئة والأرصاد، وكذلك بحث تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.