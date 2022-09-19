غرفة عنيزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمس ورشة عمل بعنوان «كيف تبدأ عملك الريادي»، ضمن أسبوع ريادة الأعمال، أحد الأسابيع التوعوية التي تنظمها الغرفة كبرامج مصاحبة لموسم عنيزة الدولي للتمور.

واستعرض رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الدراسات الإنسانية والإدارية بكليات عنيزة الدكتور ماجد فاروق، 5 محاور وهي: وظائف المشروع، مفهوم ريادة الأعمال، الفرق بين المشروع الريادي والعادي، أساليب توليد الأفكار للمشروع الريادي وخطوات إنشاء المشاريع الريادية.

يذكر أن الأسابيع التوعوية قد انطلقت مع بداية الموسم بعدد من ورش العمل التي أقيمت ضمن أسبوع المزارع وأسبوع الصناعة وأسبوع التصدير ثم أسبوع ريادة الأعمال، وجميعها أقيمت تحت إشراف نخبة من المختصين من الجهات المشاركة، وهي في مجملها موجهة للمزارعين والمهتمين بقطاع النخيل والتمور من تجار ومستهلكين ووسطاء بيع ومصنعين ومصدرين ورواد الأعمال.