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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمنشآت التجارية أصدرتها أمانة منطقة نجران وبلدياتها التابعة خلال أغسطس الماضي، منها 348 رخصة إصدار جديد، فيما بلغ عدد الرخص التجارية التي تم تجديدها للمنشآت القائمة 632 رخصة من خلال بوابة «نظام بلدي».
وأوضح وكيل الخدمات المهندس منصور همام، أن خدمة الرخص التجارية الفورية متاحة للجميع من خلال بوابة «نظام بلدي»، شريطة أن تتوفر الاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة قبل تقديم الطلب.وأشار إلى أن «نظام بلدي» يهدف إلى تسهيل الإجراءات الكترونيا، مبينا تنوع الأنشطة ما بين تجارية، وخدمات سيارات، وأسواق غذائية، ومؤسسات متنوعة، لتشمل جميع المجالات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.