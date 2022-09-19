5 فرص استثمارية

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ودعت المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف، تشمل تشغيل وترميم وصيانة حديقة الإسكان وحديقة العوائل على الطريق الدولي (طريف - القريات)، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة سكني تجاري في حي اليرموك، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة مجمع تعليم أهلي في حي الصالحية، وإنشاء وتشغيل وترميم مجمع خدمات «تجاري، سكني، صحي، رياضي في حي اليرموك.ودعت المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».

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