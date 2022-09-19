تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفي الحكومة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة، بعد غد الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجاري، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها الاثنين، إنه تم تخصيص أيام 25 و26 و27 سبتمبر الحالي لصرف مرتبات العاملين في جميع الوزارات والجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالي، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ووفقاص لموقع "مصراوي"، صرح طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، بأنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر سبتمبر الحالي لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلس، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية.

جهات صرف يوم الأربعاء 21 سبتمبر

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف يوم الخميس 22 سبتمبر

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 25 و26 و27 سبتمبر

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.