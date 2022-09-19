شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة.. كيف تشحن عداد الكهرباء من تليفونك وتدفع فاتورة الغاز (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الأخبار المهمة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 على رأسها خبر خدمى حول تطبيقات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، للتيسير على المواطنين بشكل عام، وفى شحن رصيد العداد مسبوق الدفع بشكل خاص، حيث تتيح الوزارة إمكانية شحن العداد من الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC.

وفيما يلى طريقة تحويل الرصيد من الهاتف المحمول إلى العداد مسبوق الدفع:

ـ أول خطوة يجب إتباعها، التعرف على أنواع الأبليكيشن الموجودة والتى من خلالها يتم الشحن من خلال الموبايل، وهى.

1ـــ sahal gtpay

2ـــ my fawry

3ــ كهرباء خالص

- إذا كان نوع عدادك جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay.

- أبلكيشن كهرباء خالص وماى فورى لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

4- بعد تحميل التطبيق المناسب لنوع العداد يجب إتباع هذه الخطوات:

ــ فتح الأبلكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.

ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك " لو عايز تشحن " قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات .

- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

- اختار الدفع عبر الفيزا.

- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

- بعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة، ثم وضع الكارت بالعداد.

كما تم استعراض ما أعلنته شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد "إحدى شركات قطاع البترول، أن غدا آخر يوم لتسجل فية قراءة عداد الغاز الطبيعى لشهر سبتمبر .

وكانت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر سبتمبر بدءًا من الخميس1 سبتمبر وحتى يوم 20 سبتمبر.

وتم التطرق لأسعار الذهب ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1116 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 1665 دولار حالياً بانخفاض من 1800

عيار 18 يسجل 957 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1276 جنيها

الجنيه الذهب 8928 جنيها.

كما سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين ، 90.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.51 دولار للبرميل.

من جانب اخر استعرض الزميل عبد الحليم سالم في النشرة الاقتصادية تفاصيل زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحافظة قنا حيث افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقة محافظ قنا اللواء أشرف الداودي عددا من المشروعات التكنولوجية ضمن مشروعات حياة كريمة ومكاتب بريد.

وقرر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منح إنترنت مجاني لمدة عام للطالبة بقرية أبو الجود بمحافظة قنا، حتى اجتيازها الصف الثالث الثانوي ودخول الكلية التي تحلم بها.

وتفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا موقع أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الحلة بمركز قوص فى محافظة قنا .

كما افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف الداودى والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد4 مكاتب للبريد بالمحافظة وهى: مكتب بريد "قنا" الجديدة، ومكتب بريد "الأشراف"، ومكتب بريد "أبو الجود"، ومكتب بريد "نجع حمادى" وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.

وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تتولى تنفيذ كافة مشروعات حياة كريمة بكل قرى المرحلة الأولى من المبادرة بتكلفة مبدئية ستزيد عن 11 مليار جنيه في عدد 1700 قرية.

وأخيرا أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي ، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.167 مليار جنيه.