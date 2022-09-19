شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء هبوط "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الإثنين، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.7%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.5% ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، 2.3% على التوالي وقفز قطاع العقارات بنسبة 1.9%.

وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، وصعدت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاعات مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية وحيدًا بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.167 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 443.6 مليون ورقة مالية بقيمة 829.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.4 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.18%، والعرب على 4.73%، واستحوذت المؤسسات على 23.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 45.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 248 ألف جنيه، 68.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 9854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3991 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3109 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3490 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.