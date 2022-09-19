شكرا لقرائتكم خبر عن غاز مصر تنفى شائعة انفجار خط الغاز فى قرية بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة غاز مصر، إحدى شركات قطاع البترول، أنه لا يوجد أي انفجار فى خط الغاز بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضافت شركة غاز مصر، أن الواقعة المنشورة عن ذلك عبارة عن انتشار لرائحة الغاز ناتج عن تنفيذ أعمال استكمال الشبكات لخط الغاز المغذي لقرية الغنامية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكدت الشركة، أنه يتم اتباع معايير الجودة والسلامة، حيث قامت بإغلاق صمامات الشبكة وتأمين الحالة وجارى استكمال الاعمال.