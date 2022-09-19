شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يمنح طالبة بإحدى قرى حياة كريمة إنترنت مجانيا لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إحدى الطالبات بقرية الحلة بمحافظة قنا-وهي إحدى القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة- تطور سرعة الإنترنت عقب توصيل كابلات الألياف الضوئية للقرية مما ساهم في تيسير استفادة الطلاب من خدمات التعليم "اون لاين" عبر التابلت المدرسي.

وشرحت الطالبة، لوزير الاتصالات خطوات الدخول على المنصة التعليمية لوزارة التربية والتعليم، والاستفادة من المحتوى على المنصة، وذلك نتيجة زيادة سرعة الإنترنت عقب استبدال كابلات الألياف الضوئية بدلًا من الكابلات النحاسية.

وقرر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منح إنترنت مجاني لمدة عام للطالبة بقرية أبو الجود بمحافظة قنا، حتى اجتيازها الصف الثالث الثانوي ودخول الكلية التي تحلم بها.