شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يمنح طالبة بإحدى قرى حياة كريمة إنترنت مجاني لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إحدى الطالبات بقرية الحلة بمحافظة قنا-وهي إحدى القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة- تطور سرعة الإنترنت عقب توصيل كابلات الألياف الضوئية للقرية مما ساهم في تيسير استفادة الطلاب من خدمات التعليم "اون لاين" عبر التابلت المدرسي.
وشرحت الطالبة، لوزير الاتصالات خطوات الدخول على المنصة التعليمية لوزارة التربية والتعليم، والاستفادة من المحتوى على المنصة، وذلك نتيجة زيادة سرعة الإنترنت عقب استبدال كابلات الألياف الضوئية بدلًا من الكابلات النحاسية.
وقرر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منح إنترنت مجاني لمدة عام للطالبة بقرية أبو الجود بمحافظة قنا، حتى اجتيازها الصف الثالث الثانوي ودخول الكلية التي تحلم بها.
ومن جانبه قال محمود عرياب عمدة إحدى قرى مركز قوص بمحافظة قنا، إن قرية تعد القرية النموذجية بمركز قوص من حيث توافر الخدمات التكنولوجية الحديثة، بعد تنفيذ مشروعات حياة كريمة التي ساهمت في تطوير مختلف الخدمات بالقرية، مضيفًا أن تعداد القرية يبلغ 3 آلاف مواطن، ويتوافر بها مدارس بمختلف المراحل السنية (ابتدائي، وإعدادي، وثانوي).
وأضاف "عرياب"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن توصيل كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" للقرية ساهم في تطوير سرعة الإنترنت، للتيسير على طلاب القرية متابعة دروسهم، وهي إحدى مطالب أهالي القرية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاستجابة لمطالب أهالي القرية وتنفيذ مشروعات حياة كريمة.