شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل من أهالى قرية أبو الجود لـ وزير الاتصالات ومحافظ قنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أهالي قرية أبو الجود بمركز قوص بمحافظة قنا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وشريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد بالمزمار والطبل البلدى أثناء افتتاح مكتب بريد أبو الجود.

ويفتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودى، عددا من المشروعات التكنولوجية تضمن مشروعات لحياة كريمة ومكاتب بريد.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.