شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 9 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض للعام الرابع على التوالي، تبعث برسالة مباشرة تعكس اهتمامه بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحرصه على تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية لتلك المشروعات.

وأضافت "جامع" أن حرص الدولة على إقامة معرض "تراثنا" سنويًا يهدف إلى دعم قطاع الحرف والمنتجات التراثية والترويج لتراثنا الفني العريق وتأصيل كل ما يعبر عن الهوية المصرية فضلًا عن تشجيع كافة العاملين بالمشروعات الحرفية والتراثية والفنية بما ينعكس على تطوير منتجاتهم ونشرها بصورة أكبر محليًا وعالميًا.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن معرض "تراثنا" يعتبر أكبر المعارض المنظمة في الجمهورية والمتخصصة في المنتجات التراثية والحرف اليدوية، ويأتي تفعيلا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الخاصة بتوفير كافة أوجه الدعم للعاملين بقطاع الحرف اليدوية والتراثية ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وتسويقها ايمانا منه بأهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل مربحة وكثيفة خاصة للمواطنين والسيدات في الوجه القبلى والمحافظات الحدودية. وأكدت جامع أن المعرض يعد بمثابة ملتقى كبير للمبدعين والحرفيين والفنانين من مختلف الدول العربية حيث يحرصون كل عام على المشاركة بأجنحة توضح تراثهم الفني والثقافي وسيشهد هذا العام مشاركة متميزة من العديد من الدول العربية الشقيقة.

وقالت جامع إنه من المقرر أن يشارك في فعاليات معرض "تراثنا" فى دورته المقبلة ما يزيد عن ألف عارض من كافة محافظات الجمهورية، لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والفنية لأكثر من ثلاثين فن تراثي اشتهرت به مصر علي مر تاريخها وحضاراتها العظيمة .

وأشارت جامع إلي أن جهاز تنمية المشروعات يقيم جناحا كاملا بالمعرض للتعريف بخدماته المتعددة للشباب وزوار المعرض ولتقديم كافة أوجه الدعم التمويلي والتدريبي والتسويقي للمشروعات الجديدة أو القائمة وعرض العشرات من دراسات الجدوى الاسترشادية في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والخدمية لتشجيع المواطنين علي ريادة الأعمال والتعرف علي المجالات الاستثمارية المتاحة وذلك كخدمة جديدة يقدمها معرض تراثنا في دورته الحالية.