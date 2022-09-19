الاقتصاد

أسعار الذهب فى مصر تفتح التداول على ارتفاع طفيف وعيار 21 يسجل 1116 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تفتح التداول على ارتفاع طفيف وعيار 21 يسجل 1116 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أسعار الذهب اليوم في مصر

 

عيار 18 يسجل 957 جنيها

 

الذهب عيار 24 يسجل 1276 جنيها

 

عيار 21 يسجل 1116 جنيها

 

الجنيه الذهب 8928 جنيها.  

 

تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1675 دولارا بختام جلسات الأسبوع الماضي على خلفية توقعات برفع مرتقب في سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الفائدة الأمريكية مستويات قياسية هذا العام مما يؤثر على جاذبية الذهب 

 

وتأثر سوق الذهب العالمي بإعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في والميزان التجاري في منطقة اليورو ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.

 

وأغلق السوق العالمي الأسبوع الماضي عقب إعلان بيانات الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا