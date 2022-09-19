شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تفتح التداول على ارتفاع طفيف وعيار 21 يسجل 1116 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 957 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1276 جنيها

عيار 21 يسجل 1116 جنيها

الجنيه الذهب 8928 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1675 دولارا بختام جلسات الأسبوع الماضي على خلفية توقعات برفع مرتقب في سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الفائدة الأمريكية مستويات قياسية هذا العام مما يؤثر على جاذبية الذهب

وتأثر سوق الذهب العالمي بإعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية والميزان التجاري في منطقة اليورو ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.

وأغلق السوق العالمي الأسبوع الماضي عقب إعلان بيانات الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.