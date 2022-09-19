شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصفاة تكرير أسيوط × 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطور شركات بترول القطاع العام بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة وتشهد تحديثاً لمنشآتها ونمواً فى أنشطتها وعوائدها الاقتصادية ورؤوس أموالها عاماً تلو الآخر كنتيجة مباشرة لتنفيذ استراتيجيات مرنة وسياسات الاصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم التى ساعدت الكيانات البترولية التابعة للقطاع العام على توفير متطلباتها وتطوير ادائها وزيادة القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصرى خاصة بعد افتتاح مشروعات مهمه مثل مجمع إنتاج البنزين بأسيوط الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى ليسهم فى تأمين البنزين لكل محافظات الصعيد من خلال مصفاة تكرير أسيوط بدلا من نقلها إلى الصعيد من الوجه البحرى والسويس علاوة على المساهمة فى تقليل استيراد المنتجات البترولية من الخارج وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وفيما يلى أهم نتائج أعمال شركة أسيوط لتكرير البترول خلال العام المالى 2021/2022 الآتى..

-1نجاح مصفاة تكرير الشركة فى تكرير نحو 3.4 مليون طن خام.

-2توريد منتجات بترولية للسوق المحلى بقيمة 47 مليار جنية.

3-بلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها نحو 1.3 مليار جنيه لتنفيذ برامج ومشروعات الاحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والبدء فى تنفيذ وحدات انتاجية جديدة .

4- بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع انتاج البنزين عالى الاوكتين فإن هناك عدد كبير من المشروعات الجارى تنفيذها التى تشهدها مصفاة تكرير أسيوط لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها من أهمها

1- مشروعى مجمع التقطير الجوى بطاقة 5 مليون طن خام .

2-ووحدة انتاج البوتاجاز بتكلفة اجمالية تزيد عن 6 مليار جنية.

3- مشروعات لتطوير اداء وحدتى التقطير والوحدات الانتاجية الحالية.

4- انشاء 5 مستودعات جديدة ورفع كفاءة المستودعات الحالية.

5-مشروع التحول الرقمى من خلال تطبيق نظام ادارة الاصول ERP.