بالأسعار| عروض ’’كارفور‘‘ على الأدوات المدرسية والملابس والسلع الغذائية والشاشات واللاب توب استعدادا للعام الدراسي الجديد

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
أعلنت إدارة كارفور عن تخفيضات وخصومات هائلة، بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد 2022-2023.
وأكدت إدارة كارفور، أن الخصومات على الأدوات المدرسية والسلع الغذائية والملابس والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والشاشات واللاب توب والمنظفات ومستحضرات التجميل.
وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض مستمرة حتى 27 سبتمبر الجاري، ومتاحة بجميع فروع كارفور، وكارفور أونلاين.
وفيما يلي العروض:
للمزيد من العروض: https://www.facebook.com/265061729510/posts/10160540655189511/
مواعيد عمل كارفور
مواعيد العمل يوميا من 9ص حتى الساعه 11:00 م بالنسبة للفروع الموجودة في المولات طوال أيام الأسبوع .. وخارج المولات من الساعه 9ص حتى الساعه 12 ص ماعدا العطلة الأسبوعية من 9 ص 1:00 ص.
فروع كارفور ماركت بمصر:
جرين بلازا - Green Plaza
رويال بلازا - Royal Plaza
الملتقى - Al-Moltaqa
المنصورة - Mansoura
خليج نعمة - Neama Bay
همبرا - Hambra
صن تيرا - Sunterra
ميجا مول - Mega Mall
ميراج سيتي - Mirage City
المعادي الجديدة - New Maadi
حلوان - Helwan
طرة - Torah
الحمد - El-Hamd
دون تاون - Down Town
زيزينيا - Zizinia
بيرامدز مول - Pyramids Mall
بيرامدز فيو - Pyramids View
دولفين مول - Dolphin Mall
جزيرة بلازا - Gezira Plaza
طيبة مول - Tiba Mall
السراية مول - Saraya Mall
حلوان - Helwan
15 مايو - 15 May
فروع كارفور هايبر بمصر:
سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi
كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City
صن سيتي - Sun City
الشروق - Shorouk
العبور - Obour
داندي - Dandy
سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria
سيتي لايت - City Light
عروبة - Orouba
طنطا - Tanta