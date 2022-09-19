شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الذرة ترتفع إلى 325 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت واردات مصر من الذرة ارتفاعا ملحوظا في منتصف العام الجاري 2022، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات الذرة سجلت نحو 325 مليونا و490 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 216 مليون و784 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 108 مليون و706 ألف دولار.

وتعتبر الذرة ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 992 مليون و847 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 769 مليون و554 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 223 مليون و293 ألف دولار، ومن بين أهم الواردات أيضا من المواد الخام كانت واردات السمسم والتي سجلت نحو 8 ملايين و731 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 5 ملايين و666 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 3 ملايين و65 ألف دولار، ثم واردات التبغ وورق الدخان وبلغت قيمة وارداته نحو 7 ملايين و459 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و984 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ مليون و525 ألف دولار.

وسجل العجز فى الميزان التجاري تراجعا ملحوظا ليصل إلى 3.21 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 3.66 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 12.4٪.