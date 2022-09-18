وثيقة نقل الكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة والسيارات

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وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هذه الوثيقة ستسهم في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.وأوضحت أن «وثيقة النقل» التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة نقل الالكترونية التابعة للهيئة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضا بيانات المرخصين، كما تمكنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها الكترونيا، حيث إن الربط الالكتروني للمنشآت ببوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الالكتروني ببوابة نقل والتسجيل في خدمة (بيان) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات
وثيقة نقل
- بدء التطبيق 18 سبتمبر 2022
- الإصدار الكترونيا من خلال بوابة «نقل»
تصدر لناقلي:
- الأمن والسلامة.
- المواد البترولية
- المواد الخطرة
- السيارات
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