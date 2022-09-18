تطوير 30 رخصة وخدمة الكترونية عبر بوابة «نما»

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وأوضحت الوزارة، أن توقيع العقد يهدف إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وأتمتة تصاريح ورخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها وتنميتها، ورخص أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية، وأنشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة، ضمن بوابة «نما».وأشارت إلى أن الخدمات الرئيسة المراد تطويرها وتحسينها تشمل 30 رخصة وخدمة الكترونية منها: رخص حفر الآبار، ورخص استخدام مصادر المياه، ورخص إنشاء مصادر مياه، ورخص التأهيل لأعمال مصادر المياه، ورخص المشتري الرئيس، وتطبيق للبلاغات عن مخالفات نظام المياه، وتطبيق للمراقب والمفتش الميداني، وأرشفة وإدخال البيانات الخاصة بالمعاملات الورقية المتعلقة برخص مصادر المياه والمخالفات السابقة.
وأكدت الوزارة، أن العقد يتضمن دراسة وتقييم الخدمات الالكترونية الحالية، واقتراح وتوصيف التحسينات والإضافات اللازمة لهذه التصاريح والرخص، وتقديم الدعم الفني التقني والتشغيلي والتطويري طوال فترة المشروع، وبناء القدرات، ونقل المعرفة للمختصين في الوزارة وفروعها.
أبرز الرخص والخدمات المراد تطويرها:
- lرخص حفر الآبار
- رخص استخدام مصادر المياه
- رخص إنشاء مصادر مياه
- lرخص التأهيل لأعمال مصادر المياه
- رخص المشتري الرئيس
- تطبيق للبلاغات عن مخالفات نظام المياه
- lتطبيق للمراقب والمفتش الميداني
- lأرشفة وإدخال بيانات رخص مصادر المياه والمخالفات السابقة
- دراسة وتقييم الخدمات الالكترونية الحالية
- تقديم الدعم الفني التقني والتشغيلي والتطويري طوال فترة المشروع
- بناء القدرات ونقل المعرفة للمختصين في الوزارة وفروعها
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