مطار الملك خالد بالرياض الأعلى التزاما في أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول بنسبة التزام في أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم، بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويا، بنسبة بلغت 82%، بينما جاء ثانيا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 45%، وذلك وفقا للتقرير الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، لشهر أغسطس 2022، والصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

ويقيس التقرير أداء المطارات وفقا لأربعة عشر معيارا أساسيا لقياس الأداء، وتأتي تطبيقا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

وبحسب التقرير، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة 82%، فيما حصل مطار الملك فهد الدولي على نسبة 73%، وذلك في الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويا، حصل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 88%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثانيا بنسبة التزام 75%.

وفي الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا، حصل مطار العلا الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100% متفوقا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار نجران على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معيارا أساسيا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

نسبة الالتزام في أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم:

