مناقشة تحديات المستثمرين في مجالات البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة البيئة جملة من التحديات التي يعاني منها المستثمرون في مجالات البيئة، ومقترحاتهم لمعالجتها وسبل تطوير القطاع وتعزيز استثماراته، وذلك بمقر الغرفة.

وتطرقت الورشة لعدد من المحاور حول كيفية التعاون مع القطاعات والجهات التابعة للبيئة، بهدف تحقيق التكامل بين أهداف الجهات العامة وأهداف القطاع الخاص لمواءمة أهدافها مع خطط ومشاريع تلك الجهات.

وتطرقت إلى التحديات التي يعاني منها القطاع الخاص في مجالات البيئة، ومنها تدني الوعي بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالبيئة، وأهمية إيجاد مشاريع وبرامج تؤدي لتعزيز الوعي لدى القطاع الخاص بالأنظمة والتشريعات والمعايير البيئية، إضافة إلى تحدي قلة الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات البيئة.

وأكد المشاركون أهمية دور اللجنة في إعداد برامج تدريبية ومناهج علمية لإيجاد كوادر متخصصة في البيئة، مشيرين إلى وجود فجوة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات الاستدامة البيئية، موضحين أن اللجنة تحمل ضمن مهامها مسؤولية سد هذه الفجوة وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل لتكون صوت القطاع الخاص في إيصال عدد من المعوقات والمشاكل التي تحد من فاعلية القطاع الخاص، والمساعدة في إزالة تلك المعوقات.