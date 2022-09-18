إطلاق تحدي إنترنت الأشياء لتمكين رواد الأعمال من تصميم حلول ذكية

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ويستهدف التحدي، المهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية في مجال إنترنت الأشياء والتقنيات ذات العلاقة مثل الأتمتة والتحكم وتحليل البيانات، ولديهم القدرة على الالتزام والعمل على تطوير المشاريع في مراحلها الأولية قبل الطرح في السوق.الأهداف:
- تصميم حلول ذكية.
- تقديم منتجات تقنية مبتكرة.
- تشجيع المواهب الوطنية.
- زيادة عدد الشركات التقنية.
- مواجهة التحديات في القطاع.
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