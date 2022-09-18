إطلاق تحدي إنترنت الأشياء لتمكين رواد الأعمال من تصميم حلول ذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ممثلة بمركز ذكاء، «تحدي إنترنت الأشياء» بنسخته الثانية، بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمركز ريادة الأعمال الرقمية «كود»، وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال من تصميم حلول ذكية، وتقديم منتجات تقنية مبتكرة، وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار والتطوير لزيادة عدد الشركات التقنية الناشئة في مجال إنترنت الأشياء ومواجهة التحديات في قطاع التقنية والابتكار. وكشفت منشآت، أن المنتجات الابتكارية الناتجة عن تحدي إنترنت الأشياء الذي يأتي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ ستسهم في حل تحديات قائمة في السوق المحلية، بحيث يمثل كل منتج ابتكاري فرصة لمشروع تجاري قابل للطرح والتوسع في سوق العمل، وسيغطي التحدي عدة مجالات يمكن المشاركة بها وهي البيئة، والسياحة، والترفيه، والصناعة والنقل، فيما سيتضمن التحدي عدة أنشطة وذلك من خلال استشارات مكثفة من خبراء مركز ذكاء في إنترنت الأشياء، وجلسات حوارية، ولقاءات، وورش عمل متنوعة، كما سيشمل التحدي تقديم جوائز مالية واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية. ويستهدف التحدي، المهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية في مجال إنترنت الأشياء والتقنيات ذات العلاقة مثل الأتمتة والتحكم وتحليل البيانات، ولديهم القدرة على الالتزام والعمل على تطوير المشاريع في مراحلها الأولية قبل الطرح في السوق. الأهداف:





تصميم حلول ذكية.



تقديم منتجات تقنية مبتكرة.



تشجيع المواهب الوطنية.



زيادة عدد الشركات التقنية.



مواجهة التحديات في القطاع.



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