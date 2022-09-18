تبدأ من 10 جنيهات.. أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف بعد تخفيضها 50%

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف، عن أسعار التذاكر الجديدة بعد تخفيضها بنسبة من 30 لـ40 %.

وحددت الشركة سعر التذكرة لثلاث محطات بـ 10 جنيه بدلاً من 15 جنيه، و 15 جنيه لسبع محطات بدلاً من 25 جنيه، و20 جنيه لما يزيد عن سبع محطات بدلاً من 35 جنيه.

كما أعلنت الشركة، عن قيمة الاشتراكات الشهرية، بعد تخفيضها 50%، لتبدأ من 300 جنيه حتى 3 محطات، و500 جنبه حتى 7 محطات، و700 جنيه لاكثر من 7 محطات، ويغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يصل إلى العاصمة الإدارية، يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.