شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن النتائج النهائية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء في COP 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية، حتى 16 سبتمبر في فئة المشروعات الكبيرة، 597 مشروعا، ووصل 1067 مشروعا في فئة المشروعات المتوسطة، و707 مشروعات في فئة المشروعات المحلية الصغيرة، و521 مشروعا في فئة الشركات الناشئة، بالإضافة إلى 1617 مشروعا في فئة المشروعات غير الهادفة للربح، و908 مشروعات في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

وتعكس الإحصائيات اليومية لمشاركة المشروعات بالمبادرة، مدى اهتمام المحافظات بالمشاركة في المسابقة، ووصل إجمالي عدد المشروعات المشاركة بالمبادرة حتى أمس 16 سبتمبر، 5417 مشروع ضمن الفئات الست للمبادرة.

بعد غلق باب التقدم؛ المقرر له الأحد 18 سبتمبر، سيتم البدء في مرحلة التقييم وتطبيق المعايير والشروط على المشروعات المتقدمة من كل محافظة، بحيث سيكون هناك اختيار مبدئي لعدد 162 مشروع من كل المحافظات ليتم تصفيتهم في المرحلة النهائية إلى 18 مشروع بخلاف المشروعات الكبرى.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للمبادرة في مؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، على أن تستمر تلك المبادرة بعد انتهاء المؤتمر كأحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

وحول أهمية المبادرة؛ فأنها تأتى فى إطار استضافة مصر COP 27، وأنه تم الاتفاق مع الدكتور محمود محيى الدين على انتقال المبادرة من المستوى المحلى إلى المستوى الأفريقى والدولى، لتصبح نموذج للمبادرات فى هذا المجال على المستوى الدولي.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتولى رئاسة لجنة التحكيم الوطنية الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما يتولى السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات بوزارة التخطيط؛ رئاسة اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المباردة. وتضم اللجنة الوطنية كذلك كلا من المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، بالإضافة إلى خبير فى مجال الحلول التكنولوجية الخضراء، ورئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، وخبير فى مجال الاقتصاد الأخضر والمناخ.