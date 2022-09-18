عبدالله كامل رئيس لغرفة مكة وأزهر ورجب نائبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة عبدالله صالح كامل رئيسا لمجلس إدارة الدورة 21 بالإجماع للفترة (1444- 1448)، فيما تم اختيار كل من سلطان أزهر نائبا أول والمهندس مصطفى رجب نائبا ثانيا للرئيس، عقب عملية اقتراع شهدها المشرف على الانتخابات رضا الغامدي، بحضور كافة أعضاء المجلس 12، أمس.

ويأتي اختيار كامل رئيسا في فاتحة أعمال الدورة الحادية والعشرين، بعد صدور قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي باعتماد نتائج الانتخابات، واستكمال العضوية باختيار ستة أعضاء، بينهم سيدتان لأول مرة في تاريخ غرفة مكة المكرمة.

وخلال الاجتماع تناول الأعضاء أهم الأهداف التي رؤوا بأنها من ممكنات خدمة الأعمال والمجتمع، فيما جرت عملية اختيار الرئيس والنائبين في أجواء ودية، بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول لمجلس الإدارة.

وفي كلمته أمام الأعضاء، أعرب كامل عن شكره على الثقة الغالية التي منحها وزير التجارة لأعضاء المجلس، مستبشرا بمستقبل غرفة مكة المكرمة في ظل رؤية المملكة 2030، وقيادتها الحكيمة.

وقال «أسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة أرضه الطاهرة، والعمل على تنمية عالم الأعمال ودعم المجتمع، وخدمة وطننا العظيم.

اليوم يمتن الله على الجميع بانطلاق الدورة 21 ونحن في أتم الخير، والتوافق الذي سيفتح لنا بإذن الله أفقا واسعة للنجاح»، مثمنا الأعمال الجليلة التي قادها مجلس إدارة الدورة العشرين.

من جهته، هنأ الأمين العام المكلف المهندس عصمت معتوق رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وبقية الأعضاء عقب انتهاء الاجتماع، ووصف المرحلة المقبلة بمرحلة النجاح الممنهج، وقال «عالم الأعمال وأصحابها تستبشر بالمجلس القادم خيرا، خصوصا بعد 75 عاما من النجاح وتذليل التحديات».

وأضاف القادم مرحلة جديدة ستستكمل فيها غرفة مكة المكرمة ما دأبت عليه طوال الـ75 عاما الماضية، والأمانة العامة مستبشرة ومتفائلة، والجميع مستعد لأن يبدأ كتابة فصل جديد في سجل نجاحات الغرفة، وأتمنى التوفيق والسداد للأخوة أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الـ21».

وكان 6 من أعضاء المجلس الجديد خاضوا الانتخابات بإشراف مباشر من قبل وزارة التجارة والاستثمار، لتعلن الوزارة في وقت لاحق اعتماد نتائجها، وإدراج 6 أسماء أخرى لينضموا للمجلس، بينهم سيدتان لأول مرة في مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة.

المجلس الجديد:







الرئيس: عبدالله بن صالح عبدالله كامل



نائب أول: سلطان بن موفق عمر أزهر



نائب ثان: مصطفى بن عبدالرحمن رجب



عضوية: