السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى 121.6 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت السعودية حيازتها من السندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو 2022 إلى 121.6 مليار دولار، بزيادة 2.4 مليار دولار مقارنة بيونيو السابق بنسبة ارتفاع 2% وبانخفاض سنوي قيمته 6.5 مليارات دولار عن يوليو 2021 بنسبة تراجع 5.1%.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، توزعت حيازة المملكة من السندات الأمريكية بين 105.6 مليارات دولار طويلة الأجل بنسبة 87% ونحو 16 مليار دولار سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 13%.

ورفعت السعودية حيازتها من السندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي بعد أن ضخت في يونيو السابق 4.5 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي ما تم ضخه خلال شهرين فقط 6.9 مليارات دولار.

وجاءت السعودية في المركز الـ16 عالميا بين أكبر المستثمرين في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، وفي مقدمة الدول العربية استثمارا في سندات الخزانة الأمريكية، تليها الكويت بقيمة 49.4 مليار دولار في المركز الـ 26 ثم الإمارات في المركز الـ30 بقيمة 41.3 مليار دولار.

وشهدت حيازة دول العالم للسندات وأذون الخزانة الأمريكية ارتفاعا قيمته 70.4 مليار دولار خلال يوليو الماضي بارتفاعها إلى نحو 7.50 تريليونات دولار مقابل نحو 7.43 تريليونات دولار في يونيو 2022.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية عن تعزيز الصين لحيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى في 8 أشهر خلال يوليو الماضي، حيث ارتفعت إلى 970 مليار دولار في يوليو، مقارنة بمستويات 967.8 مليار دولار في يونيو 2022 والذي كان أقل مستوى منذ مايو عام 2010.

في المقابل خفضت اليابان حيازتها من الديون الأمريكية إلى 1.234 تريليون دولار في يوليو مقابل مستويات 1.236 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وأشار التقرير إلى تصدر اليابان المستثمرين في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية بقيمة 1.23 تريليون دولار، تليها الصين بقيمة 970.0 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 634.6 مليار دولار، ولوكسمبورج بقيمة 304.2 مليارات دولار، وحلت خامسا جزر كايمان بقيمة 291.9 مليار دولار، ثم سويسرا بقيمة 297.3 مليار دولار، ثم بلجيكا بقيمة 285.5 مليار دولار، وتتبعها أيرلندا بقيمة 277.2 مليار دولار، تليها تايوان 239.9 مليار دولار، وجاء بالمرتبة العاشرة البرازيل بقيمة 237.6 مليار دولار .